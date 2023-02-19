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Глава МИД Китая Ван И заявил, что страна преодолела пандемию и готова к восстановлению контактов с миром

Глава МИД Китая Ван И заявил, что страна преодолела пандемию и готова к восстановлению контактов с миром

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в рамках беседы с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем в Мюнхене сообщил, что Китай успешно преодолел пандемию COVID-19.

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