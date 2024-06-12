Apple ID официально переименован в Apple Account

Компания Apple провела ребрендинг своего сервиса аутентификации Apple ID в пользу Apple Account, который уже можно протестировать в новеньких операционных системах iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11.
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