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Царьград

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Андрей Воробьёв изучил технологии Китая на крупнейшей выставке CIIF в Шанхае

Андрей Воробьёв изучил технологии Китая на крупнейшей выставке CIIF в Шанхае

Роботы вместо ручного труда: как Подмосковье внедряет автоматизацию производств.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принимает участие в Китайской международной промышленной выставке (CIIF), которая проходит в Шанхае с 12 по 16 октября.

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