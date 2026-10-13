Андрей Воробьёв изучил технологии Китая на крупнейшей выставке CIIF в Шанхае

Роботы вместо ручного труда: как Подмосковье внедряет автоматизацию производств.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принимает участие в Китайской международной промышленной выставке (CIIF), которая проходит в Шанхае с 12 по 16 октября.
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