Франция начинает новый эксперимент

Эксперименты по введению четырехдневной рабочей недели в министерствах Франции начнутся этой весной и продлятся "как минимум год", говорится в служебной записке, опубликованной накануне правительственного семинара по вопросам труда, сообщают AFP и News.
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