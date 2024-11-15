Аналитик: Манхэттенский проект Трампа может тотально выжечь ряд институтов

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин высказал предположение, что некоторые министерства в США могут быть значительно реформированы или объединены с другими в рамках работы Министерства по повышению эффективности правительства, которое возглавят Илон Маск и Вивек Рамасвами.
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