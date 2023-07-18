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После выхода РФ из «зерновой сделки» Зеленский позвонил генсеку ООН

После выхода РФ из «зерновой сделки» Зеленский позвонил генсеку ООН

Украинский президент Владимир Зеленский пытается сохранить «зерновую сделку», участие в которой приостановила Россия.

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Комментарии
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Зоя
все,ниячего уже  не будет после Крымского моста,сволочи циничные,которые пользовались жалостью РОССИИ,а народ,если он вообще остался на украине,пусть делает выводы...задолбали уже всех,хочется эту заплатку хохлятсмкую сравнять с землей,никакого уже не будет толка от этих огрызков..
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