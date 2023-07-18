После выхода РФ из «зерновой сделки» Зеленский позвонил генсеку ООН

Зоя

все,ниячего уже не будет после Крымского моста,сволочи циничные,которые пользовались жалостью РОССИИ,а народ,если он вообще остался на украине,пусть делает выводы...задолбали уже всех,хочется эту заплатку хохлятсмкую сравнять с землей,никакого уже не будет толка от этих огрызков..