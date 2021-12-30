Нет повода: в МИД России оценили возможность возвращения смертной казни

Последний приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 годаУполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что в России нет поводов для пересмотра позиции насчет смертной казни.
Последний приговор в стране привели в исполнение 2 сентября 1996 годаУполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что в России нет поводов для пересмотра позиции насчет смертной казни.
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