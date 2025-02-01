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Шесть регионов России ждут опасные метеоявления: морозы, сильный снег, гололедица

Шесть регионов России ждут опасные метеоявления: морозы, сильный снег, гололедица

Опасные погодные явления ожидаются в шести регионах России.Снегопад прогнозируется в ближайшее время в регионах Северо-Западного федерального округа, а в регионах Поволжье из-за тёплой погоды ожидается гололедица.

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