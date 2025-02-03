На НПЗ в Волгоградской области произошли возгорания после атаки беспилотников

Волгоградская область минувшей ночью подверглась атаке беспилотников. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что в результате возникли «локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода», но их удалось оперативно локализовать.
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