FT: напуганные демократы предложили Байдену самому уйти после дебатов

Будни мужчин. Все что нам интересно

Влиятельные демократы призвали Джо Байдена аннулировать свою заявку на переизбрание, после того как его неудачное выступление в президентских дебатах с Дональдом Трампом вновь вызвало обеспокоенность по поводу возраста.