smi.today

1 646 подписчиков

Билл Клинтон был госпитализирован из-за инфекции

Билл Клинтон был госпитализирован из-за инфекции

42-й президент Соединённых Штатов Америки Билл Клинтон был госпитализирован из-за инфекции, которая не имеет отношения к COVID-19.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх