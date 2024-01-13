Как появился Старый Новый год и какие существуют традиции этого праздника

В 1699 году Пётр I выпустил указ о введении нового летоисчисления в России — юлианского календаря вместо византийского, года стали считать от Рождества Христова, а не от сотворения мира (то есть вместо 7208 года указом Петра наступил 1700-й).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии