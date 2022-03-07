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«Дорогие наши женщины…», — Владимир Путин поздравил с международным женским днем.

«Дорогие наши женщины…», — Владимир Путин поздравил с международным женским днем.

Сегодня наступил поистине прекрасный праздник. 8 марта! В международный женский день девушки во многих народах получают букеты цветов, море комплиментов и иные подарки.

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