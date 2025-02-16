20+ нетривиальных совпадений, в которые как-то даже и не верится

В жизни бывает много нетривиальных совпадений, которые сложно предугадать или объяснить. Некоторым людям кажется, будто это какие-то знаки свыше, другие уверены, что так мир транслирует свое совершенство и многообразие.
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