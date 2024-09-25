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РИА Новый день

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ВС РФ каждый день освобождают поселения в Курской области – Алаудинов

ВС РФ каждый день освобождают поселения в Курской области – Алаудинов

Российские бойцы каждый день освобождают поселения в Курской области. Противник на нескольких участках вот-вот окажется в полном окружении, рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

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