США оставили Европу у разбитого корыта

Прошлая неделя завершилась для европейских лидеров своеобразным шоком от итогов Мюнхенской конференции по безопасности, которая продемонстрировала наличие серьезных противоречий с американской администрацией Дональда Трампа.
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