Инфореактор

1 119 подписчиков

Экс-депутат Роман Худяков жестко высказался в адрес сбежавшего из России Смольянинова

Экс-депутат Роман Худяков жестко высказался в адрес сбежавшего из России Смольянинова

Сбежавший из России актер театра и кино Артур Смольянинов (признан иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ) оставил на родине двух малолетних детей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх