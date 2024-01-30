НСФР раскритиковал запрет на работу с «просрочкой» недружественным банкам и МФО

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в своем заключении на разработанный Минюстом проект указа президента о запрете финансовым организациям, связанным с нерезидентами из «недружественных» стран, приобретать просроченные долги в России заявил, что финансовые организации не поддерживают проект в представленной редакции.
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