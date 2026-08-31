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Для чего дальнобойщики включают поворотники на трассе? Запомните это

На прямой загородной трассе дальнобойщик мигает левым поворотником, когда впереди медленная фура или трактор, а встречная полоса занята.

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