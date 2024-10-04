ВС России спасли военного медика ВСУ, когда он просил их «добить» его

При этом украинский военнопленный Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило военных в туберкулёзном санатории, где несколько человек заболели. Ну вот!!! Как говорится до последнего. Теперь туберкулёзом решили украиньцьев добить????

Samarium

Кстати, а куда же делось личное оружие этого мацака, ведь оно всегда должно быть при нем ??? Да и отказывать в последней просьбе как-то не гуманно ....