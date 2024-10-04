Пленный военный медик украинской 59-й бригады Игорь Мацак рассказал, что бойцы ВС России спасли его, когда он просил их его «добить».
ВС России спасли военного медика ВСУ, когда он просил их «добить» его
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
При этом украинский военнопленный Анатолий Шумский рассказал, что командование ВСУ разместило военных в туберкулёзном санатории, где несколько человек заболели. Ну вот!!! Как говорится до последнего. Теперь туберкулёзом решили украиньцьев добить????
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17 час.
Samarium
Кстати, а куда же делось личное оружие этого мацака, ведь оно всегда должно быть при нем ??? Да и отказывать в последней просьбе как-то не гуманно ....
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17 час.
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