Воронежская область отменила режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности действовал в Воронежской области более восьми часов, его ввели после угрозы удара БПЛА, один аппарат был сбит на подлёте к Воронежу.
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