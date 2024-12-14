Рубль снова укрепляется. Курсы доллара и евро на 14 декабря

Российская валюта остановила снижение и начала укрепляться.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 декабря 2024 года, составляет 103,4305 рубля (прежнее значение - 103,9500 рубля), официальный курс евро — 109,0126 рубля (предыдущий показатель - 110,4804 рубля).
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