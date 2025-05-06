Роспотребнадзор: Сообщения о запрете «солдатской каши» на акции «Бессмертный полк» – фейк

В сети появились сообщения о том, что Роспотребнадзор якобы рекомендовал запретить традиционные акции, связанные с приготовлением «солдатской каши», а также другие мероприятия с использованием полевых кухонь, такие как «Фронтовая поляна».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии