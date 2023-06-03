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  • Александр Пятнистый
    Для этого они должны смочь это сделать...Не надо идеализировать ВСУ, ведь и им по башке прилетит раньше ЛембергаВо Львове хвастаю...
  • Россиянин
    НЕ радуйтесь, на фото будущее Львова. ВСУ также поступят с вашим городом.Во Львове хвастаю...
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Россия отказала Казахстану в отмене экспортных пошлин. Казахстанского хаба не будет

Россия отказала Казахстану в отмене экспортных пошлин. Казахстанского хаба не будет

188K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Последние несколько месяцев, президент Казахстана Токаев, вынашивал планы по созданию крайне выгодного и дешёвого транзитного пути из Азии в Европу, по территории России, с целью организации легального беспошлинного транспортного коридора, по которому Казахстан планировал поставлять в ЕС свои товары и товары третьих стран.

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