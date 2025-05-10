Песков: нужно уточнить значение слов Мерца о перемирии с украинской стороной

Представитель главы российского государства Дмитрий Песков предложил уточнить у канцлера Германии Олафа Шольца, что он подразумевал, говоря о возможном прекращении огня между Россией и Украиной на срок в 30 дней.
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