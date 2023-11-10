Как понять, что информации, которая опирается на опросы, можно верить

Стоит проверить, упоминаются ли в материале сами вопросы, которые задавали респондентам. Если их нет, это сразу вызывает недоверие: теперь я должна идти искать первоисточник и узнавать, что же конкретно спрашивали.
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