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PNAS: пища с метионином способствует трудноизлечимому раку головы и шеи

PNAS: пища с метионином способствует трудноизлечимому раку головы и шеи

Недавние исследования ученых из Университета Южной Калифорнии выявили связь между употреблением пищи с высоким содержанием аминокислоты метионина и развитием труднолечимого рака ротовой полости и дыхательных путей.

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