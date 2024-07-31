PNAS: пища с метионином способствует трудноизлечимому раку головы и шеи

Недавние исследования ученых из Университета Южной Калифорнии выявили связь между употреблением пищи с высоким содержанием аминокислоты метионина и развитием труднолечимого рака ротовой полости и дыхательных путей.
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