В зоне СВО от удара HIMARS погиб военный священник

В зоне СВО погиб штатный военный священник, иерей Антоний Савченко. Он скончался от ранений, полученных в результате обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS, выполняя свои обязанности, сообщает пресс-служба «Военного отдела Московского патриархата».
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