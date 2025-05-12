В зоне СВО от удара HIMARS погиб военный священник

В зоне СВО погиб штатный военный священник, иерей Антоний Савченко. Он скончался от ранений, полученных в результате обстрела из реактивной системы залпового огня HIMARS, выполняя свои обязанности, сообщает пресс-служба «Военного отдела Московского патриархата».