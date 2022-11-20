Шестеркин — первая звезда матча «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал главным героем матча с «Сан-Хосе». Ранним утром 20 ноября (мск) в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал главным героем матча с «Сан-Хосе». Ранним утром 20 ноября (мск) в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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