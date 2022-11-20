ПЛЕЙМЕЙКЕР

74 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    можно подумать этому поляку вера есть.«Прямой веры росс...
  • Леонтий Букштейн
    Ну всё. До окончания срока этой Баньки российским спортсменам не видать большого спорта. Одно слово: поляк.Банька переизбран...
  • Дмитрий
    Бог шельму метит. Вернулось к ней за ее скотское, мерзкое отношение к людям. Крайне неприятная мадам.Авербух рассказал...

Шестеркин — первая звезда матча «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»

Шестеркин — первая звезда матча «Сан-Хосе» — «Рейнджерс»

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал главным героем матча с «Сан-Хосе». Ранним утром 20 ноября (мск) в Сан-Хосе (штат Калифорния, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх