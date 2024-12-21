Польский пан заливает на укро-ТВ: Это просто плевок в лицо всему, что делают ВСУ!

«Нищий» российский народ якобы уже голодает, а в ближайшем будущем может лишиться ещё и Интернета. Однако возмутительно, что многие граждане Украины, бежавшие от войны, возвращаются на территории, включенные Россией в свой состав.
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