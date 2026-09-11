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Царьград

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Трамп предложил Канаде стать штатом для сохранения автопрома

Трамп предложил Канаде стать штатом для сохранения автопрома

Дональд Трамп предложил Канаде стать штатом США для защиты своих автомобилестроительных компаний от пошлин.

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