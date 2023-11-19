Закрыть ворота: Финляндия заблокировала еще один пограничный пункт с Россией

Рассказываем, какой из новых пограничных пунктов с Россией был закрыт Финляндией.Финляндия временно закрыла пятый контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией в Корелии, который находится рядом с КПП «Люття».
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