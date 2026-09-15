Первый строительный форум соберёт в Чите делегации из 6 регионов и Китая

Первый Забайкальский строительно-промышленный форум-выставка состоится в Чите 7–8 октября. Ожидается, что мероприятие объединит представителей строительной сферы из нескольких дальневосточных регионов, федеральных специалистов и гостей из-за рубежа.
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