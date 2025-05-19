В Союзе садоводов предупредили о наказании за нарушения поведения в лесу

Нарушителей правил поведения в лесу и правил пожарной безопасности на земельных участках, примыкающих к лесам, предусмотрены высокие штрафы, заявила руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова, 19 мая сообщает РИА Новости.
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