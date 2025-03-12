«Ценный трофей»: на Западе узнали, почему Россия заинтересована в перемирии на Украине

Временное прекращение огня на Украине может быть выгодно России, утверждает автор статьи для UnHerd. По его мнению, Владимир Путин способен использовать перемирие как повод для того, чтобы настоять на проведении выборов украинского президента.
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