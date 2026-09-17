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Нижегородская правда

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Движение трамваев на двух участках в Нижнем Новгороде возобновится с 18 сентября

Движение трамваев на двух участках в Нижнем Новгороде возобновится с 18 сентября

Движение трамваев на двух участках в Нижнем Новгороде возобновляется с 18 сентября 2026 года. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».

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