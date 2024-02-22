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Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки годами ждали прихода ВС РФ

Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки годами ждали прихода ВС РФ

Известия/Дмитрий Астрахань Жители Авдеевки, которую ВС РФ недавно освободили от украинских войск, годами ждали прихода российских военнослужащих, заявил ветеран ВМС Соединенных Штатов и журналист Патрик Ланкастер.

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Комментарии
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Константин Самарин
Что толку от его заявлений.. Все-равно подконтрольные Западу СМИ в один голос вопят о &quot;насильствеено вывезенных с оккупированных территорий детях&quot;, и что &quot;местное население в ужасе бежит перед русскими ордами&quot;. Промывка мозгов наследниками Геббельса налажена нв профессиональном уровне.
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