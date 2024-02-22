Ветеран ВМС США Ланкастер: жители Авдеевки годами ждали прихода ВС РФ

Константин Самарин

Что толку от его заявлений.. Все-равно подконтрольные Западу СМИ в один голос вопят о "насильствеено вывезенных с оккупированных территорий детях", и что "местное население в ужасе бежит перед русскими ордами". Промывка мозгов наследниками Геббельса налажена нв профессиональном уровне.