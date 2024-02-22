Известия/Дмитрий Астрахань Жители Авдеевки, которую ВС РФ недавно освободили от украинских войск, годами ждали прихода российских военнослужащих, заявил ветеран ВМС Соединенных Штатов и журналист Патрик Ланкастер.
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