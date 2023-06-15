Экономист Зарипов: Ближний Восток рассматривает возможность создания общей валюты

Страны Ближнего Востока активно обсуждают возможность создания единой валюты. Об этом заявил экономист и магистр практики исламских финансов Ильяс Зарипов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Страны Ближнего Востока активно обсуждают возможность создания единой валюты. Об этом заявил экономист и магистр практики исламских финансов Ильяс Зарипов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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