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Экономист Зарипов: Ближний Восток рассматривает возможность создания общей валюты

Экономист Зарипов: Ближний Восток рассматривает возможность создания общей валюты

Страны Ближнего Востока активно обсуждают возможность создания единой валюты. Об этом заявил экономист и магистр практики исламских финансов Ильяс Зарипов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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