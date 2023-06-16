Военное обозрение

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Военкоры: ВСУ продолжают атаки российских позиций в районе Работино на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Токмаку

Военкоры: ВСУ продолжают атаки российских позиций в районе Работино на Запорожском направлении, пытаясь прорваться к Токмаку

В настоящее время украинские формирования продолжают попытки контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

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