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Курские новости

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Режим ЧС регионального характера введен в Курской области

Режим ЧС регионального характера введен в Курской области

Из-за пагубных для растений погодных условий, в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексеИз-за пагубных для растений погодных условий, в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе.

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