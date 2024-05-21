Режим ЧС регионального характера введен в Курской области

Из-за пагубных для растений погодных условий, в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексеИз-за пагубных для растений погодных условий, в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе.
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