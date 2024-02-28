Военные скоро получат новый «Тайфун-ПВО»

«Тайфун-ПВО» создавался для операторов переносных зенитных ракетных комплексов, и скоро боевая машина встанет на конвейер, рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
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