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Event-директор "Афиши" Трахман: у каждого поколения свое ощущение прошлого

Event-директор "Афиши" Трахман: у каждого поколения свое ощущение прошлого

Компании будут и дальше использовать ностальгические мотивы для мотивации людей к покупке товаров, потому что у каждого поколения свое ощущение прошлого, заявил event-директор "Афиши" Яков Трахман в рамках дискуссии "Тренд на ностальгию: взгляд в прошлое как инструмент для будущего" на конференции CIBA (Creative Industries.

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