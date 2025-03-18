Event-директор "Афиши" Трахман: у каждого поколения свое ощущение прошлого

Компании будут и дальше использовать ностальгические мотивы для мотивации людей к покупке товаров, потому что у каждого поколения свое ощущение прошлого, заявил event-директор "Афиши" Яков Трахман в рамках дискуссии "Тренд на ностальгию: взгляд в прошлое как инструмент для будущего" на конференции CIBA (Creative Industries.