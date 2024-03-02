Российские десантники заняли опорные пункты ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ заняли опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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