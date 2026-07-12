Сенатор Линдси Грэм* мог умереть в результате удара российской баллистической ракеты по военному заводу в Киеве.
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Сенатор Линдси Грэм* мог умереть в результате удара российской баллистической ракеты по военному заводу в Киеве.
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