Тренер «Вашингтона» недоволен игрой Овечкина и его партнеров

Между тем российский хоккеист все ближе к рекорду Гретцки. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что его не устраивает игра команды в формате «пять на пять», особенно первое звено, в котором в последних матчах выходили Александр Овечкин, Дилан Строум и Тейлор Рэддиш: «Мне это звено не очень понравилось.