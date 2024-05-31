Доходы приморцев продолжают расти: как в крае борются с бедностью

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая, ФедералПресс. В Приморье реальные доходы жителей продолжают расти. Как отметил губернатор региона Олег Кожемяко в ходе отчета перед Законодательным собранием края, один из национальных приоритетов – повышение доходов населения и борьба с бедностью.