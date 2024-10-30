В России создадут Telegram, но для сидящих в тюрьме. Сервис под названием «Письмо заключённому» будет работать как мессенджер на базе Госуслуг.
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В России создадут Telegram, но для сидящих в тюрьме. Сервис под названием «Письмо заключённому» будет работать как мессенджер на базе Госуслуг.