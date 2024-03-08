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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рамос не разговаривает, он только свистит на поле. Он сделал меня лучше, учусь у него». Защитник «Севильи» Баде о Серхио

«С Серхио все очень хорошо. Да, он все время свистит. Если вы отвлекаетесь на что-то, то все равно услышите, потому что он все время свистит.

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