Toyota находится в процессе переосмысления своей ставки на водород, пишет The Financial Times. В 2014 году тогдашний президент Toyota Акио Тойода заявил, что он “увидел будущее” и что выпуск Mirai, флагманского водородного автомобиля компании, станет “поворотным моментом” для автомобильной промышленности.