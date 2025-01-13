Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

Toyota находится в процессе переосмысления своей ставки на водород

Toyota находится в процессе переосмысления своей ставки на водород

Toyota находится в процессе переосмысления своей ставки на водород, пишет The Financial Times. В 2014 году тогдашний президент Toyota Акио Тойода заявил, что он “увидел будущее” и что выпуск Mirai, флагманского водородного автомобиля компании, станет “поворотным моментом” для автомобильной промышленности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх