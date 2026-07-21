В Перми задержан киллер через 2 года после убийства бизнесмена

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Пермскому краю совместно со следователями Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали исполнителя резонансного заказного убийства предпринимателя.
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